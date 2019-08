Vojenskú prehliadku v noci v B. Bystrici nacvičovalo 1843 vojakov

Na snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Banská Bystrica 28. augusta (TASR) – Nočný generálny nácvik slávnostnej vojenskej prehliadky Ozbrojených síl (OS) SR, ktorá je súčasťou programu celoštátnych osláv 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP) 29. augusta v Banskej Bystrici, pritiahol v utorok (27. 8.) do centra mesta stovky obyvateľov. Lemovali Štefánikovo a Štadlerovo nábrežie popri hlavnom cestnom ťahu I/66, ktorý uzatvorili do skončenia nácviku.konštatoval náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko.Ukončenie nácviku predpokladá okolo piatej hodiny stredajšieho rána. Vojská sú podľa jeho slov pripravené a s prípravou vojenskej prehliadky je zatiaľ spokojný.Ako Zmeko pre médiá uviedol, túto úlohu dostali v januári, nácviky po jednotlivých útvaroch sa začali vo februári, nasledovali sústredenia na Lešti a v Sliači. Vojenská prehliadka je zabezpečená bez toho, aby to malo vplyv na plnenie hlavných úloh OS SR, ako ochrana vzdušného priestoru, letecká pátracia záchranná služba, pohotovostné jednotky a pod.Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) zdôraznil, že nejde o žiadnu demonštráciu vojenskej sily. OS SR chcú takto počas osláv 75. výročia SNP poďakovať tým, ktorí položili životy za našu slobodu, mier a demokraciu, vzdať úctu bojovníkom v SNP. Zároveň to vníma ako príležitosť ukázať občanom, ako postupuje modernizácia OS SR, keďže na vojenskej prehliadke predvedú to najlepšie, čo majú a s čím zabezpečujú bezpečnosť krajiny a občanov.Na slávnostnej vojenskej prehliadke v Banskej Bystrici, ktorá sa 29. augusta začne o 15.00 h, budú profesionálni vojaci rozdelení v 35 pochodových zostavách. OS SR predstavia viac ako 200 kusov bojovej techniky vrátane 15 kusov leteckej. Bude to široká škála bojovej techniky pozemných, vzdušných, špeciálnych síl, Vojenskej polície a ďalších. Naposledy sa vojenská prehliadka u nás konala pred viac ako 10 rokmi.