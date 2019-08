Žena obvinila princa Andrewa zo zneužívania u Epsteina

Princ Andrew, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 28. augusta (TASR) - Virginia Robertsová Giuffreová vyhlásila, že bola niekoľkokrát nútená k sexu s britským princom Andrewom. Malo sa tak stať u amerického finančníka a už v minulosti odsúdeného pedofila Jeffreyho Epsteina. V utorok o tom informovala spravodajská stanica Sky news.Giuffreová sa pre médiá vyjadrila pred súdnou sieňou v New Yorku po tom, ako viac než 20 žien vypovedalo, že sa stali obeťami zneužívania zo strany Epsteina - dlhoročného priateľa princa Andrewa.Giuffreová podľa dokumentov floridského súdu vyhlásila, že mala pohlavný styk s Andrewomu Epsteina doma, ako aj na orgiách, ktoré sa odohrali na finančníkovom súkromnom ostrove v Karibiku. Giuffreová mala v čase incidentov len 17 rokov a teda podľa zákonov štátu Florida nedosiahla legálny vek spôsobilosti k pohlavnému styku.Na margo princa Andrewa údajná obeť povedala, že on "pričom dúfa, žePrinc Andrew v sobotu odmietol tvrdenia, že sa podieľal na trestných činoch sexuálnej povahy, ktorých sa údajne dopúšťal jeho niekdajší priateľ a odsúdený pedofil Jeffrey Epstein.V dlhom vyhlásení Buckinghamského paláca princ Andrew (59) zopakoval, že také správanie by nikdyPodľa svojich slov chceokolo jeho" s americkým finančníkom.Potvrdil, že sa Epsteinom prvýkrát stretol v roku 1999. Spresnil, že ho vídaval len veľmi zriedka, najviac dvakrát do roka. Uviedol, že počas tohto krátkeho obdobia" žiadneho Epsteinovho správania, ktoré viedlo k jeho zatknutiu.Princ Andrew, druhý syn a tretie dieťa britskej kráľovnej Alžbety II., oľutoval, že sa s Epsteinom stretol po jeho prepustení z väzenia v roku 2010 a označil to zaZároveň vyjadril hlboký súcit so všetkými, ktorých Epsteinove správanie zasiahlo.dodal s tým, že prípad by sa mal nejako uzavrieť.Nedeľník Mail on Sunday a ďalšie britské médiá zverejnili videozáznam zhotovený 6. decembra 2010, na ktorom vidno princa Andrewa, ako sa v pootvorených dverách Epsteinovho newyorského domu lúči s odchádzajúcou mladou ženou.Video bolo nakrútené po tom, čo v roku 2008 Epsteina odsúdili za navádzanie maloletých na prostitúciu a odpykal si 13 mesiacov väzenia.Epsteina (66) zatkli 6. júla. Samovraždu spáchal 10. augusta v cele newyorskej väznice, kde čakal na súdny proces. Najnovšie bol totiž obvinený z obchodovania s neplnoletými dievčatami a zo založenia zločineckej siete. Epstein vinu popieral. V prípade usvedčenia mu hrozilo 45 rokov väzenia.Ešte v roku 2008 uzavrel štátny prokurátor s Epsteinom kontroverznú dohodu o vine a treste. Finančník sa vtedy priznal, že pre svojich klientov zabezpečoval neplnoleté prostitútky, za čo strávil rok vo floridskom väzení.