Vojenský bunker v Spišskej Novej Vsi láka desiatky turistov, vznikla v ňom aj mini expozícia (video+foto)

12.3.2024 (SITA.sk) - Po viac ako mesiaci od sprístupnenia verejnosti už vojenský bunker v prímestskej rekreačnej lokalite Schulerloch v Spišskej Novej Vsi navštívilo niekoľko desiatok turistov.Obnoviť ho nechala samospráva a vytvorila v ňom malý svet vojenskej histórie, ktorý ponúka pohľad do minulosti. Ďalší bod záujmu pre domácich i turistov v okolí mesta dnes mesto spolu s partnermi otvorilo aj oficiálne.Podľa Márie Dutkovej z referátu cestovného ruchu a zahraničných vzťahov na tamojšom mestskom úrade ani veľa obyvateľov mesta o existencii krytu z roku 1985 nevedelo, keďže pôsobí nenápadne. Priestory bunkra, ako aj jeho okolie nechala samospráva upraviť.„Bolo to dosť zanedbané a opustené, chátralo to. Podarilo sa nám to vyčistiť, zrenovovať a zreparovať do takého stavu, že z toho vznikla mini expozícia. Zariadili sme bunker starými vojenskými predmetmi, aby vyzeral autenticky,“ opísala pre agentúru SITA Dutková.Návštevníci bunkra si majú možnosť pozrieť nielen autentické vojenské predmety z obdobia 60. až 80. rokov minulého storočia, ale aj staré zdravotnícke vybavenie. Mini expozícia je venovaná spomienke na činnosť vojenského útvaru 3521 v Spišskej Novej Vsi.Samospráve sa projekt podarilo zrealizovať vďaka dotácii vo výške 30-tisíc eur z výzvy Terra Incognita Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus . Spolufinancovala ho z vlastného rozpočtu.Podľa predsedu Rastislava Trnku pribudol vďaka projektu do turistickej ponuky Spiša ďalší nezvyčajný zážitok.„Ponúka unikátne dobrodružstvo a zároveň je dôležitou pripomienkou míľnikov dejín, ktoré formovali náš región," poznamenal pri príležitosti otvorenia bunkra. Pavol Bečarik doplnil, že ide o jeden z mála vojenských bunkrov v regióne, ktoré sa zachovali v dobrom stave. Vojenský úkryt patrí medzi tie, ktoré sa hromadne budovali v druhej polovici 20. storočia, a to pre výcvikové účely. Reálne však nikdy nebol využívaný.Vstup do neho je po vynovení možný dvoma spôsobmi, pomocou čipu alebo mobilnej aplikácie. Čip si môžu záujemcovia zapožičať za zálohu v Turistickom informačnom centre na Letnej ulici v centre mesta. V prípade mobilnej aplikácie je nutné pripojenie na internet a bluetooth.Presné inštrukcie zverejnilo mesto na sociálnej sieti, ale aj internetovej stránke v časti pre návštevníkov pod ponukou Čo zažiť.