Rada RTVS skritizovala príspevok z odovzdávania cien Českého leva

Príspevok v nedeľňajšom (10. 3.) večernom spravodajstve RTVS o odovzdávaní českých filmových cien Český lev nebol férový a môže byť chápaný i ako politická manipulácia. Členovia Rady RTVS to na pondelkovom rokovaní vyslovili v súvislosti s odvysielaným príspevkom, ktorého autori z prehovoru oceneného režiséra Petra Bebjaka použili len jeho vyjadrenia obsahujúce spoločensko-politický odkaz. Manažment nechce z prípadu vyvodzovať všeobecné hodnotenie.





Problémovým bodom bol fakt, že z Bebjakových slov na pódiu uviedli autori príspevku len časť o tom, "že väčšina Slovákov je tá, ktorá bojuje za spravodlivosť a demokratické princípy". Predseda rady Igor Gallo zdôraznil, že nekritizuje Bebjaka a jeho občiansky názor. "Toto však bol príspevok z oceňovania filmových cien, nie z odovzdávania ceny pre občianskych aktivistov," podotkol. Myslí si preto, že išlo o neférové zneužitie verejnoprávneho priestoru.Rešpekt voči Bebjakovi a jeho názoru, no kritiku na príspevok a nevhodnosť spracovania vyjadrila aj členka rady Jarmila Mikušová. Ďalší člen orgánu dohľadu Jozef Chudík je presvedčený, že išlo o vedomú politickú manipuláciu vo verejnoprávnom spravodajstve, podľa neho nie je ani ojedinelá. "Potom sa čudujete, keď sme zvonku skritizovaní, že máme spolitizované spravodajstvo," poznamenal.Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj nechce vyvodzovať z konkrétneho prípadu systémový problém. "Nemôžeme to hodnotiť ako všeobecný ráz spravodajstva," zdôraznil. Pripustil však relevantnosť kritiky.Mária Hlucháňová, poverená vedením spravodajstva, odmietla, že by spravodajstvo bolo politicky manipulované. K spracovaniu príspevku z Českého leva a výberu Bebjakovho výroku uviedla, že autorka to zrejme považovala za dôležitú spravodajskú informáciu. "Súhlasím však, že informácia mala byť o podujatí a o tom, ako sa týka jeho (Bebjakovej) práce," dodala.