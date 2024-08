Vojna bude trvať ešte dlho, predpokladá viac ako polovica Ukrajincov

2.8.2024 (SITA.sk) - Päťdesiatsedem percent Ukrajincov sa domnieva, že vojna bude pokračovať ešte dlho, 18 percent z nich predpokladá, že boje potrvajú ešte rok alebo dva a 17 percent si myslí, že boje budú trvať dva až päť rokov.Vyplýva to z prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS) a Národného demokratického inštitútu. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Rýchle ukončenie vojny do troch až šiestich mesiacov v máji tohto roka predpokladalo len päť percent Ukrajincov, pritom v januári minulého roka rýchly koniec vojny očakávalo 22 percent Ukrajincov.Prieskum uskutočnili telefonicky od 8. do 25. mája tohto roka a zúčastnilo sa ho 2 508 dospelých respondentov vo všetkých regiónoch Ukrajiny kontrolovaných Kyjevom.