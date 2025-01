Vojna medzi NATO a Ruskom nehrozí, podľa Bátora nové obranné plány sú len bezpečnostná poistka

Západný nepriateľ

Žiadne nepriateľské úmysly

Vojenská pomoc

Obranné plány

Spoločná operácia

5.1.2025 (SITA.sk) - Ruský režim dlhodobo potrebuje mať nepriateľa, čím odpútava pozornosť od každodenných problémov Rusov. Preto tvrdí, že vlastne bojuje na Ukrajine s NATO , čo však nie je pravda.V relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na www.sita.sk to uviedol Peter Bátor , bývalý stály predstaviteľ Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii.„Keď sa pozrieme na to, koľko Rusov mimo Moskvy má kanalizáciu, ako tí ľudia žijú, v akej infraštruktúre, či majú nejaké centrálne kúrenia, ako sa Rusko ekonomicky nevyvíja a ako v lepšom prípade absolútne stagnuje a reálne ide opačným smerom. Výrazne klesla cena rubľa. Toto sú všetko veci, ktoré by bežnú populáciu v Rusku trápili, pokiaľ by celé tie desaťročia niekto nebol vykresľovaný ako absolútny nepriateľ,“ poukázal Bátor s dodatkom, že hlavnou úlohou ruského režimu je brániť Rusko proti západnému nepriateľovi.Pravda je však podľa neho taká, že ten „nepriateľ“ nemá žiadne nepriateľské úmysly voči Rusku. V NATO padlo rozhodnutie hneď na začiatku konfliktu na Ukrajine, že sa nebude vojensky angažovať a platí to dodnes.„Osobitne v našich dezinformačných médiách sa často hovorí, že vlastne hrozí vojna medzi NATO a Ruskom, že NATO zaútočilo cez Ukrajinu proti Rusku a podobne. Pravda je taká, že NATO sa neangažuje, NATO neposiela zbrane, je tam veľmi striktná politika,“ zdôrazňuje bývalý stály predstaviteľ SR v Severoatlantickej aliancii.Všetka vojenská pomoc, ktorá prichádza na Ukrajinu, je bilaterálna z konkrétnych štátov. Bátor tiež poukazuje na to, že východné krajiny kritizovali, že NATO zostalo v tomto konflikte neutrálne.„Boli na to dôvody, aby konflikt neeskaloval. Ale na druhej strane, uvidíme, čo história povie o tom, že sa NATO rozhodlo absolútne nezapájať do konfliktu, aj keď jeho členské štáty Ukrajine pomáhajú,“ uvažuje Bátor.Dnes je podľa neho Severoatlantická aliancia najsilnejšia v histórii. Má najvyspelejšie obranné plány, aké kedy boli vyvinuté. Takisto má nové obranné plány a vyčlenených oveľa viac vojakov, aby prišli okamžite brániť napríklad celé východné krídlo aliancie.„To neznamená, že sa chystáme na vojnu, ale je to bezpečnostná poistka. Keby sa takéto niečo stalo, tak jednoducho tu je ďalších 31 štátov, ktoré majú prísť a brániť - napríklad aj Slovensko,“ hovorí Bátor. Zároveň prízvukuje, že NATO nechce zaútočiť na Rusko a ide o obranné plány.„Nie sú to útočné plány, ale jednoducho, dnes už všetci vytriezveli a vedia, čo je Rusko zač, preto sa posilňuje obrana,“ skonštatoval.Podotkol, že NATO plánovalo s Ruskom ešte pred vypuknutím vojny na Ukrajine dokonca spoločnú operáciu.„Je to najvyššia forma spolupráce, aká sa dá spraviť, to sme mali s máloktorým štátom. Mali sme spoločne prevážať chemické zbrane zo Sýrie. A to bolo pár dní predtým, ako sa Rusko rozhodlo napadnúť Ukrajinu prvýkrát, keď zabralo Krym,“ pripomenul Bátor.NATO podľa jeho slov otvorilo svoju ´kuchyňu´ Rusku až do takej miery, že sa oboznamovalo s operačnými plánmi aliancie, aby mohli tú operáciu spoločne robiť, čo bolo bezprecedentné.„Nehovoriac o tom, že sme spoločne cvičili afganských pilotov, že sme spoločne s Ruskom vyvinuli systém detekcie výbušnín v dave, ktorý bol otestovaný vo francúzskom metre práve na žiadosť Ruska, ktorému sa diali teroristické útoky na jeho infraštruktúru vrátane letiska v Moskve. A v situácii, keď sme mali spoločných veľmi veľa programov a projektov, tak sa Rusko rozhodlo to všetko zahodiť a zaútočilo na Ukrajinu,“ podotkol Bátor.