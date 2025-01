Základné informácie

Jedna veta

Cena primátora

5.1.2025 (SITA.sk) - Návrhy na ocenenie Cenou primátora mesta Košice v roku 2025 možno podávať ešte do polovice marca. Termín uzávierky je 14. marca. Nominovať možno jednotlivcov i kolektívy.Ako ďalej informovalo mesto Košice, návrhy je možné podávať písomne na košickom magistráte, ale možno ich zaslať aj elektronicky.Návrhy by mali obsahovať základné informácie o nominovaných jednotlivcoch či kolektívoch, ako je meno a priezvisko, respektíve názov, a tiež kontaktné údaje. Rovnako by mal návrh zahŕňať aj stručný opis dôvodu ocenenia, prípadne informáciu o životnom jubileu.Malo by ísť o jednu vetu, ktorá bude v prípade ocenenia uvedená aj na listine. V návrhu treba uviesť aj stručný prehľad pôsobenia nominovaného jednotlivca či kolektívu, a to so zameraním na oblasť súvisiacu s návrhom na ocenenie. Prehľad by mal mať formu uceleného textu v rozsahu jednej strany A4.„Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať predstavitelia mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, orgány mestských častí, zástupcovia širokej verejnosti, najmä občianske združenia, humanitárne, kultúrne, cirkevné, umelecké, vedecké, vzdelávacie, podnikateľské a športové inštitúcie, ako aj ďalší obyvatelia mesta,“ uvádza mesto Košice.Cena primátora mesta býva udeľovaná v rámci osláv Dňa mesta Košice.„Túto cenu udeľuje primátor mesta Košice obyvateľom mesta s trvalým pobytom na území mesta za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy mesta a rozvoja mesta, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, kultúrnej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,“ priblížilo mesto. Cenu primátora môžu získať maximálne desiati jednotlivci a tri kolektívy.