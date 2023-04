Vojna na Ukrajine si vyžiadala ďalšiu obeť z radov športovcov, zomrel štvornásobný majster sveta

Strelné poranenie nohy

Bojkot kvalifikačných podujatí

2.4.2023 (SITA.sk) - Vojna na Ukrajine si vyžiadala ďalšiu obeť z radov ukrajinských športovcov. Ako referuje web insidethegames.biz s odvolaním sa na starostu západoukrajinského Ivano-Frankivska Ruslana Marcinkiva, v nemocnici zomrel kickboxer a štvornásobný majster sveta Vitalij Merinov. Podľahol zraneniam, ktoré utrpel v boji proti ruským okupantom.Merinov, ktorý pôsobil taktiež v komunálnej politike v Ivano-Frankivsku, odišiel do vojny v prvý deň rozsiahlej ruskej invázie.„Počas jednej z bitiek utrpel strelné poranenie nohy. Merinov sa zotavil a vrátil sa na front. Bránil Ukrajinu až do posledného dychu,“ poznamenal Marcinkiv. Dodal, že po Merinovovi zostala manželka a dvojročná dcéra.Ukrajinský reprezentant v skeletone Vladyslav Heraskevyč, ktorý sa počas zimných olympijských hier v Pekingu v roku 2022 preslávil transparentom "Nie vojne na Ukrajine!" a vyzýval na úplný zákaz pre ruských a bieloruských športovcov na medzinárodnej scéne, bol medzi tými, ktorí Merinovovi vzdali hold. "Sláva hrdinovi," napísal na Twitteri.Ukrajina sa tento rozhodla bojkotovať olympijské kvalifikačné podujatia, na ktorých budú ruskí športovci bojovať o účasť na budúcoročných olympijských hrách v Paríži.Udialo sa tak po tom, ako prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach v utorok načrtol nové usmernenia, ktoré by ruským a bieloruským športovcom umožnili súťažiť s neutrálnym štatútom, čím sa prakticky pripravila pôda pre ich účasť.