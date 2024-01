Vojna na Ukrajine v súčasnom stave nemá riešenie, podľa Kaliňáka je kľúčové vyvíjať tlak na začatie mierových rokovaní (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.1.2024 (SITA.sk) - Vojna na Ukrajine , v takom stave, v akom momentálne je, nemá riešenie, vyjadril sa minister obrany Smer-SD ), v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska ( RTVS ) O 5 minút 12.Otázkou je podľa neho to, ako k tomu pristúpiť. Riešenie vníma vo vyvíjaní tlaku na začatie mierových rokovaní. Uviedol tiež, že počas návštevy v ukrajinskom Užhorode diskutoval napríklad o problematike odmínovania, ale aj ďalších témach.Poslankyňa Vladimíra Marcinková SaS ) poznamenala, že je rada, že Smer-SD zmiernil rétoriku o vojne na Ukrajine. Je toho názoru, že je vo všestrannom záujme Slovenska, aby Ukrajina z vojnového konfliktu vyšla ako suverénny a celistvý štát.Kaliňák poznamenal, že bez ohľadu na výsledok konfliktu, bude Ukrajina naďalej hraničiť s Ruskom. „Z toho vyplýva, že to mierové riešenie je to, čo Ukrajina potrebuje," povedal.