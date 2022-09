Vojna na Ukrajine vstupuje do rozhodujúcej fázy, povedal Blinken v Bruseli

Ukrajinské sily vo svojej protiofenzíve na juhu a východe krajiny dosiahli významné úvodné zisky, ale zdá sa, že boje sa budú vliecť mesiace. Uviedli to v piatok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a šéf Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg

Blinken, ktorý prišiel do sídla NATO v Bruseli, aby informoval 29 spojencov o svojej štvrtkovej ceste do Kyjiva, povedal, že šesť mesiacov trvajúca vojna na Ukrajine vstupuje do rozhodujúcej fázy. Vyzval preto západných stúpencov Ukrajiny, aby ju počas zimy naďalej podporovali.

Preukázateľný pokrok

Invázia v kritickej fáze

9.9.2022 (Webnoviny.sk) -„Prvotné znaky sú pozitívne a vidíme, že Ukrajinci dosahujú reálny preukázateľný pokrok," povedal Blinken s odkazom na nedávny postup ukrajinskej armády do oblastí okupovaných Rusmi na juhu a východe Ukrajiny.„Ale pravdepodobne to bude pokračovať značné časové obdobie," konštatoval. „Na Ukrajine je veľký počet ruských síl a nešťastne, tragicky a hrozne prezident Putin ukazuje, že do toho bude vrhať množstvo ľudí pri veľkej cene pre Rusko," poznamenal šéf americkej diplomacie.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg tiež konštatoval, že invázia, ktorú Vladimir Putin začal vo februári, „vstupuje do kritickej fázy". „Ukrajinské sily boli schopné zastaviť ofenzívu Moskvy na Donbase, odpovedať protiúderom a opätovne získať územia," vyjadril sa šéf NATO.Upozornil však, že jednota spojencov v nadchádzajúcich mesiacoch podstúpi skúšku vzhľadom na „tlak v oblasti energetických dodávok a rastúce životné náklady v dôsledku ruskej vojny". Zopakoval preto výzvy, aby spojenci poskytli špeciálne uniformy, generátory, stany a vybavenie s cieľom pomôcť ukrajinskej armáde prekonať zimu.