Vojna proti Hamasu bude trvať viac ako niekoľko mesiacov, podľa izraelského ministra obrany nie je ľahké ich zničiť

14.12.2023 (SITA.sk) - Vojna Izraela proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas bude podľa izraelského ministra obrany trvať „viac ako niekoľko mesiacov". Joav Gallant to povedal poradcovi amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jakeovi Sullivanovi , ktorý vo štvrtok pricestoval do Izraela. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na izraelský rezort obrany.„Hamas je teroristická organizácia, ktorá sa za desaťročie vybudovala na boj proti Izraelu, vybudovala infraštruktúru pod zemou aj nad zemou a nie je ľahké ju zničiť. Bude si to vyžadovať určitý čas - bude to trvať viac ako niekoľko mesiacov, ale vyhráme a zničíme ich,“ povedal Gallant.Minister sa zároveň poďakoval Sullivanovi za americkú podporu izraelskej kampane v Pásme Gazy. „Spojené štáty a Izrael zdieľajú spoločné záujmy, spoločné hodnoty a v tejto vojne zdieľame aj spoločné ciele," dodal.