Fínsko podpíše s USA dohodu o obrannej spolupráci, pakt nesie veľmi silné posolstvo

Významný pakt

Očakáva sa dohoda aj s Dánskom

14.12.2023 (SITA.sk) - Fínsko, najnovší člen Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) , podpíše so Spojenými štátmi americkými dohodu o obrannej spolupráci. Dohoda umožní USA poslať vojakov do Fínska za účelom posilnenia jeho obrany či skladovať zbrane a vojenskú techniku na jeho území.Fínska ministerka zahraničia Elina Valtonen na tlačovej konferencii vo štvrtok povedala, že minister obrany Antti Häkkänen podpíše dohodu vo Washingtone v pondelok 18. decembra.Pakt, ktorý ešte musia schváliť fínski zákonodarcovia, „je veľmi významný pre obranu a bezpečnosť Fínska,“ vyjadril sa Häkkänen a zdôraznil, že dohoda je pre obe strany súdne záväzná. „V tejto dobe nesie veľmi silné posolstvo. Spojené štáty sa zaviazali k našej obrane aj v ťažkej situácii,“ povedal minister novinárom.V rámci dohody Fínsko umožní americkým vojakom prístup do 15 vojenských oblastí a zariadení. Americkí vojaci majú vo Fínsku povolenú stálu prítomnosť a pravidelné cvičenia, ale neplánujú vo Fínsku zriadiť stále americké vojenské základne, uviedli predstavitelia.Minulý týždeň Spojené štáty podpísali dohodu o obrannej spolupráci so Švédskom. Očakáva sa, že v blízkej budúcnosti tak spraví aj Dánsko.