Vojna sa zmenila, Rusko napriek väčším zdrojom nedosiahne veľké víťazstvá, tvrdí európsky komisár pre obranu

10.5.2025 (SITA.sk) - Rusko podľa európskeho komisára pre obranu a vesmír Andriusa Kubiliusa nedosiahne „žiadne významné víťazstvá“, pretože vojna sa výrazne zmenila. Ako informuje web Ukrajinská pravda, Kubilius to povedal pre ukrajinskú verejnoprávnu stanicu Suspiľne.„Vojna sa veľmi zmenila ... Drony teraz zohrávajú najväčšiu úlohu. To bráni strane s väčšími zdrojmi, ako je Rusko, výrazne posúvať frontovú líniu," povedal eurokomisár pre obranu.„Ukrajina si môže udržať svoje pozície na frontovej línii, Západ môže zvýšiť podporu ... A to môže priniesť výsledok, ktorý nám umožní vyhliadky na spravodlivý mier," dodal Kubilius.