Navštíviť agresora je hanbou, reagoval Majerský na návštevu Fica v Moskve

Radikalizácia Európy

Daň, ktorá nikdy nemala byť schválená

10.5.2025 (SITA.sk) - Navštíviť agresora je hanbou, nie výsadou. Predseda KDH a prešovský župan Milan Majerský tým reagoval na návštevu premiéra SR v Moskve v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko."Agresor už tri roky ničí slobodnú krajinu. Odsudzujeme cestu Roberta Fica do Moskvy, vieme, kto je agresor a vieme, kto je obeť," poznamenal Majerský.V nadväznosti na radikalizáciu Európy uviedol, že ľudia sa radikalizujú vtedy, ak štát nedokáže doručiť službu občanovi. Odsúdil tiež stavanie sa vládnych predstaviteľov bok po boku s extrémistami.Pripustil, že spoločnosť sa radikalizuje, aj to, že Európska únia sa začala miešať do politiky jednotlivých členských štátov. Predseda KDH ďalej poznamenal, že jeho strana sa nezúčastní prípadného referenda za zrušenie protiruských sankcií Majerský sa vyjadril tiež k téme transakčnej dane , ktorú označil za najhoršiu daň, ktorá nikdy nemala byť schválená. "Je to absolútny nezmysel, ktorý vyháňa firmy do zahraničia a ničí ľuďom podnikanie," skonštatoval s tým, že KDH je jednoznačne za zrušenie tejto dane.Čo sa týka konsolidácie verejných financií , tá je podľa neho zle vykladaná a káže ľuďom, aby si utiahli opasok, pričom, naopak, vláda si podľa neho odoprieť nedokáže.