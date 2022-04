Voľba členov Súdnej rady SR už prebehne podľa nových pravidiel, ktoré vyplývajú z Kolíkovej reformy

Zmenu presadila Kolíková

Justícii sa nastaví zrkadlo

21.4.2022 (Webnoviny.sk) - Sudcovia v západoslovenskom, stredoslovenskom a východoslovenskom volebnom obvode si vo štvrtok volia piatich členov Súdnej rady SR . Voľba sa uskutoční na základe nových pravidiel, ktoré vyplývajú z reformy justície.Noví členovia sa volia na základe regionálneho princípu a proporcionálneho zastúpenia na celom Slovensku. Nestane sa tak, že by zástupcovia sudcov v súdnej rade mohli byť napríklad iba z jedného súdu alebo regiónu.Zmenu voľby presadila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) v rámci veľkého ústavného zákona, ktorý je účinný od 1. januára 2021. Informovalo o tom ministerstvo spravodlivosti vo svojom profile na sociálnej sieti.„Očakávam, že regionálny princíp pri voľbe členov Súdnej rady SR sudcami zvýši jej reprezentatívnosť a pomôže nastaviť justícii skutočné zrkadlo. Považujem za dôležité, aby zástupcovia sudcov v Súdnej rade SR neboli iba z jedného súdu alebo z jedného regiónu, ale aby to bolo naozaj reprezentatívne zastúpenie. Samozrejme, dôležité je, koho si sudcovia vyberú. Ak si vyberú ľudí, ktorí majú záujem posunúť justíciu ďalej a pomôžu aj pri zvyšovaní jej dôveryhodnosti, tak to bude dobré rozhodnutie,“ uviedla Kolíková.Výsledky volieb vyhodnotí volebná komisia v sídle súdnej rady v Bratislave v piatok 22. apríla.