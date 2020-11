Voľba generálneho prokurátora v parlamente bude verejná, koalícia o spoločnom kandidátovi stále rokuje (naživo)

Naživo: Rokovanie parlamentu





Ústavnoprávny výbor NR SR v pondelok 23. novembra večer po ukončení verejného vypočutia odobril všetkých siedmich kandidátov na funkciu generálneho prokurátora.



Potvrdil tak, že spĺňajú podmienky na tento post. Kandidátov vypočúvali počas troch dní, pôvodne malo vypočutie trvať len dva.



Uchádzači odpovedali na otázky členov výboru, zástupcov prezidentskej kancelárie ako aj prítomných poslancov parlamentu. Každý z kandidátov vystupoval pred výborom niekoľko hodín.





25.11.2020 (Webnoviny.sk) - Národná rada SR má v stredu podľa schváleného programu 18. schôdze voliť kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry SR.O funkciu sa uchádza sedem kandidátov - Jozef Čentéš Tomáš Honz . Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR.Strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa v rámci klubu dohodla, ako bude pri voľbe postupovať. Pred stredajším rokovaním vlády to povedal minister hospodárstva a predseda liberálov Richard Sulík . Podľa jeho slov sa však nestačí dohodnúť na jednom kandidátovi, pretože sa to nemusí stretnúť s výberom ostatných strán.„Som veľmi spokojný s tým, ako sa dohodol klub. Máme pripravený postup, ako budeme vyjednávať,“ doplnil Sulík. Koalícia mala v utorok 24. novembra podľa Sulíka „konštruktívne stretnutie.“ „Čaká nás voľba generálneho prokurátora a bolo by dobré, aby došlo k zhode,“ dodal.Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak Sme rodina ) pred zasadnutím vlády povedal, že koalícia stále rokuje o spoločnom kandidátovi.