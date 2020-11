Voľba nového špeciálneho prokurátora by mala podľa Šeligu byť na začiatku budúceho roka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.11.2020 (Webnoviny.sk) - Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga Za ľudí ) odhaduje, že voľba špeciálneho prokurátora by mohla v parlamente prebehnúť v januári alebo februári 2021. Doterajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa totiž svojej funkcie vzdal. Jeho odchodom sa podľa Šeligu začala čistiť prokuratúra.Podpredseda parlamentu to uviedol na dnešnom tlačovom brífingu. O Dušanovi K. hovorí ako o zametačovi, ktorý nevyšetroval najzávažnejšie kauzy.Šeliga si netrúfa povedať, kto by mal Dušana Kováčika nahradiť. „Mal by tam byť človek, ktorý je morálne a odborne zdatný. Dúfam, že sa prihlási veľa kandidátov a kandidátok. Tvrdo vypočúvajme a potom sa rozhodnime,“ povedal.Voľbu špeciálneho prokurátora by mal vyhlásiť predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), ktorý sa po autonehode podrobuje liečeniu. Podľa Šeligu ju tak pravdepodobne vyhlási podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO). „Následne bude primeraný čas, okolo mesiaca, aby sa kandidáti mohli prihlásiť, následne bude plynúť 20-dňová lehota na zverejnenie životopisov a potom prebehne verejné vypočutie,” doplnil.