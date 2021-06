Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka už 10 rokov pomáha Slovákom pri nákupoch

Čo si na novinkách ceníme?

Víťazov čaká väčšia mediálna podpora

Ako víťazi ocenenie komunikujú

Partneri programu Voľba spotrebiteľov 2021:

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.6.2021 (Webnoviny.sk) -Marketingový program Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka sa v rámci svojho 10. ročníka v SR a 21. ročníka v ČR teší veľkému záujmu výrobcov o registrácie noviniek v obidvoch krajinách. A to napriek tomu, že tento rok na trhu došlo k zaujímavému paradoxu. Napriek veľkému záujmu výrobcov o program je pre pandémiu koronavírusu nových a inovatívnych produktov na trhu menej, ako kedykoľvek predtým. Výrobcovia sa však nachádzajú v situácii, kedy už viac ako rok nie je možné propagovať nové výrobky na veľtrhoch, organizovať sampling na mieste predaja a podobne. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo majú firmy záujem o podporu vo forme nezávislého spotrebiteľského ocenenia. Ako každý rok, výrobky hodnotila reprezentatívna vzorka 2000 spotrebiteľov prostredníctvom nezávislého prieskumu organizovaného výskumnou agentúrou NielsenIQ."Medzi nomináciami dlhodobo rastie počet registrácií zameraných na zdravý životný štýl, napríklad mliečne dezerty s nižším obsahom cukru alebo vegánske a vegetariánske produkty. Naprieč všetkými kategóriami je oproti posledným ročníkom vidieť ešte väčší tlak na ekológiu a udržateľnosť," uvádza Tatiana Koššová, country manager pre Slovensko usporiadateľskej spoločnosti Atoz Marketing Services. Príkladom takejto inovácie je tohtoročný Absolútny víťaz programu Spontex Green zmetákový rad zo 100 % recyklovaných materiálov. "Osobne mám veľkú radosť, keď vidím silný trend inovácií, ktorý je win-win pre spotrebiteľov, pre výrobcov, ale aj dlhodobo pre životné prostredie. Výrobcovia pochopili, že v prístupe k ekológii a udržateľnosti sme všetci na jednej lodi," dodáva Tatiana Koššová."Nárast jednotlivých kategórií aj noviniek zapojených do oceňovania, ktorý každoročne zaznamenávame, dokazuje, že spotrebitelia ho vnímajú ako pozitívny faktor, na ktorý je dôležité upozorňovať," uvádza Veronika Trembáčová, projektová manažérka spoločnosti Atoz Marketing Services."V tomto roku pribudlo 21 inovatívnych kategórií, ktoré reagujú na súčasné trendy. Ide napríklad o bezlaktózové a bezlepkové potraviny alebo viac kategórií zameraných na domácnosť, hygienu, ekológiu a zdravý životný štýl. Dlhodobé prieskumy potvrdzujú, že nezávislé ocenenie je jednou z najsilnejších motivácií k nákupu hneď za osobným odporúčaním priateľov či rodiny. Podľa aktuálneho prieskumu MNForce dve tretiny spotrebiteľov potvrdzujú väčšiu dôveru k produktom, ktoré sú ocenené v nezávislých testoch. Modré logo doplnené farbami trikolóry s "palcom hore" k dnešnému dňu pozná viac ako 1 200 000 slovenských zákazníkov a zo strany výrobcov záujem o jeho získanie každý rok rastie," poznamenáva Veronika Trembáčová.Hodnotenie nových produktov sa uskutočnilo na základe spotrebiteľského prieskumu realizovaného na prelome mesiacov apríl a máj 2021 výskumnou spoločnosťou NielsenIQ. Respondenti hodnotili v 45 kategóriách 137 noviniek, ktoré boli uvedené na trh v období január 2020 – máj 2021. V každej kategórii súťažili minimálne tri konkurenčné produkty a pri výbere respondentov boli zohľadnené atribúty, ako napríklad zloženie domácnosti, či prítomnosť zvieraťa v domácnosti. Respondenti mali možnosť hodnotiť vlastnosti noviniek, pričom z prieskumu vyplýva, že najdôležitejším znakom pri novom produkte je na prvom mieste chuť/funkčnosť, nasleduje kvalita, prekvapivo na treťom mieste je obal a značka produktov. Pre respondentov, ktorí novinku nepoznajú, je najvýznamnejším atribútom obal, nasleduje kvalita a značka."Napriek Covidu rastie percento nakupujúcich, ktorých môžeme označiť ako tých, čo udávajú trendy. Radi skúšajú nové veci, vyhľadávajú nové výrobky, značky, neboja sa experimentovať. Z posledného prieskumu Shopper Trends, ktorý sme realizovali v závere minulého roka, vyplýva, že je aktuálne medzi slovenskými nakupujúcimi 18 % tých, ktorí sú lační po novinkách. Oproti nakupujúcim západnej Európy je to síce relatívne malé percento, ale trend je určite pozitívny," uvádza Soňa Fialová, CZ&SK CI vendor manager spoločnosti NielsenIQ.Desiaty ročník priniesol okrem stabilných podporovateľov aj nové zvučné mená mediálnych partnerov. Marketingový program Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2021 podporí rozsiahla celoročná B2C a B2B kampaň. Reklamné kampane na podporu víťazných noviniek budú uverejnené v časopisoch vydavateľstva Mafra Slovakia Print a v nákupných reťazcoch Tesco. Víťazov odprezentujú aj na kongrese Samoška a počas galavečera Dôveryhodné značky 2021. Keďže sa s ohľadom na pandemickú situáciu nemohla uskutočniť slávnostná ceremónia, certifikáty a diplomy budú odovzdané víťazom osobne.Namiesto zrušenej ceremónie organizátor programu Atoz Marketing Services rozšíri podporu v rámci iných marketingových aktivít. Novinkou podpory pre víťazov bude citylightová kampaň v nákupných centrách a outdoorová kampaň na podporu víťazných produktov, ktorá sa uskutoční v rámci celého Slovenska. Na spomínanú podporu nadviažu po vyhlásení víťazov pravidelné spotrebiteľské súťaže počas celého roka.Ocenené produkty sa najčastejšie chvália logom na obaloch a mieste predaja, v outdoor kampaniach, na online kanáloch, letákoch, v katalógoch a televízii. Po minulé roky túto možnosť využili spoločnosti ako SHP Harmanec, Tesco Stores SR, COOP Jednota Slovensko, Goral, Soare Sekt Slovakia, Vafo Praha, Freudenberg Home and Cleaning Solutions, dm drogerie markt a iné.Informačný servis