Španielsko povolilo vstup zahraničných turistov, krajinu môžu navštíviť aj ľudia bez očkovania

7.6.2021 (Webnoviny.sk) - Španielsko od pondelka povolilo vstup zahraničných turistov z väčšiny krajín. Platí to pre cestujúcich, ktorí sú zaočkovaní proti koronavírusu , a občanov Európskej únie (EÚ), ak preukážu, že nie sú infikovaní. Nevakcinovaným návštevníkom z krajín EÚ sa stačí preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu.Turisti zo štátov mimo EÚ budú musieť predložiť doklad, že boli zaočkovaní najmenej 14 dní pred príchodom do Španielska, alebo že v uplynulých šiestich mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19. Krajina uznáva vakcináciu očkovacími látkami schválenými Európskou liekovou agentúrou, čiže vakcínami firiem Pfizer Okrem toho akceptuje aj očkovanie čínskymi vakcínami od spoločností Sinopharm Sinovac , ktoré odobrila Svetová zdravotnícka organizácia. Cestujúci z Brazílie, Indie a Južnej Afriky však naďalej do Španielska môžu prichádzať iba v odôvodnených prípadoch, keďže v týchto krajinách sa objavili znepokojujúce varianty vírusu.Španielska vláda si stanovila za cieľ, aby krajinu počas júla až septembra navštívilo 14,5 až 15,5 milióna turistov. To je zhruba 40 percent z počtu turistov, ktorí do krajiny prišli v rovnakom období roku 2019, ale dvakrát viac ako počas minuloročného leta. Turizmus je významným odvetvím španielskej ekonomiky a v roku 2019 tvoril 12 percent hrubého domáceho produktu krajiny.