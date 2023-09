Voľbou rozhodujeme o tom, v akej krajine budú žiť nasledujúce generácie, tvrdí premiér Ľudovít Ódor

Život budúcich generácií

Slušná a rešpektujúca krajina

"Som optimista"

27.9.2023 (SITA.sk) - Poverený premiér Ľudovít Ódor apeluje na občanov, ktorí nevedia či pôdu voliť, alebo koho budú voliť, aby voliť išli a nenechali za seba rozhodnúť iných.Vyslovil i prianie, aby sme rozhodli nielen o nás, ale i o tom, v akej krajine budú žiť budúce generácie. Predseda vlády vo svojom príhovore v Rozhlase a televízii Slovenska zdôraznil, že voľba každého je dôležitá, lebo rozhodne o mnohých veciach. Podľa Ódora rozhodne o tom, ako sa tu budú cítiť mladí a talentovaní ľudia a či budú vidieť svoju budúcnosť na Slovensku.Šéf vládneho kabinetu je toho názoru, že sa bude rozhodovať i o pomoci tým, ktorí ju potrebujú, efektívnom využívaní európskych zdrojov, a tiež o „schopnosti a odhodlaní zvládnuť neľahkú úlohu urobiť poriadok vo verejných financiách a popri tom investovať do budúceho rastu ekonomiky".Dodal, že voliči rozhodnú i o tom, či bude Slovensko slušnou, kultúrnou a rešpektujúcou krajinou, a tiež spoľahlivým, dôveryhodným a aktívnym partnerom spojencov v euroatlantických štruktúrach. Voľba každého voliča podľa Ódora rozhodne aj o tom, či budú rovnako pre každého platiť princípy právneho štátu.„Nadchádzajúci víkend bude zrkadlom o nás samých, o našej spoločnosti. Som presvedčený, že každý z nás chce, aby bolo Slovensko úspešnou a sebavedomou krajinou. Nie je to však zadarmo. Musíme pre to niečo urobiť. Spoločne," povedal Ódor v prejave a vyjadril i želanie, aby občania prekonali pocity sklamania, odmietli hnev aj nevraživosť, a tiež lži a prejavy arogancie.Hnev je podľa neho zlým pánom i prekážkou pokojného spolunažívania. „Som optimista a nie som ním bez príčiny. V zlomových situáciách – keď išlo o charakter štátu, o európsku príslušnosť Slovenska – sme nikdy nestratili orientáciu. Aj preto je dnes Slovensko rešpektovaným partnerom. Verím, že to opäť dokážeme. Že náš morálny a hodnotový kompas nezlyhá," uviedol predseda úradníckej vlády.Dodal, že za posledné mesiace osobne stretol mnoho občanov a tieto stretnutia ho utvrdili v tom, že „do budúcnosti hľadíme s túžbou po vzájomnom rešpekte, po schopnosti počúvať jeden druhého". Podľa premiéra nás spája rešpekt, tolerancia i schopnosť navzájom sa počúvať.„Chráňme tieto hodnoty, a tým uchránime všetkých. Slovensko môže a má byť krajinou nás všetkých. Krajinou, kde je radosť žiť," uzavrel.