VOĽBY BY V POLKE AUGUSTA VYHRAL SMER-SD PRED SAS a SNS

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. augusta (TASR) – Ak by sa parlamentné voľby konali v polke augusta, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 21,4 percenta. Ako druhá najsilnejšia by skončila SaS, podporilo by ju 15,7 percenta respondentov, tretia by skončila SNS s 11 percentami. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov uskutočnila agentúra AKO v dňoch 15. až 17. augusta.