Voľby by vyhral Hlas-SD, do parlamentu by prešlo aj KDH a Smer-SD má 15 percent

16.9.2022 - V prípade, že by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici septembra, zvíťazila by strana Hlas-SD so ziskom 19,3 percenta hlasov.

V prvej trojke aj SaS

Za ľudí aj kotlebovci mimo parlamentu

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO , ktorý zverejnila televízia Joj v relácii Na hrane. Agentúra konkrétne kládla respondentom otázku: „Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do Národnej rady SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?".Na druhom mieste by sa podľa prieskumu umiestnila strana Smer-SD so ziskom 15 percent hlasov. Nasledovali by SaS (12,9 percenta), Progresívne Slovensko (10 percent), OĽaNO -NOVA-KÚ-ZZ (7,9 percenta), Sme rodina (7,6 percenta) a KDH (6,2 percenta). Do parlamentu by sa dostala aj Republika so ziskom 5,2 percenta hlasov.Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostali SNS (4,2 percenta), Szövetség – Aliancia (2,7 percenta), Maďarské fórum (2,5 percenta), Kotlebovci – ĽSNS (2,3 percenta), ako aj Za ľudí (2,3 percenta) a Dobrá voľba a Umiernení (jedno percento).Ostatné strany by nezískali podľa prieskumu ani jedno percento hlasov. Na základe výsledkov volieb by Hlas v parlamente získal 34 kresiel, Smer 27, SaS 23, Progresívne Slovensko 18, OĽaNO a Sme rodina po 14, KDH 11 a Republika deväť kresiel.Podľa prieskumu by voliť išlo 60,1 percenta opýtaných s tým, že vedeli, komu dajú hlas. Naopak 15,4 percenta respondentov by voliť nešlo. Spolu 24,5 percenta opýtaných nevedelo alebo nechcelo odpovedať, či a koho by išli voliť.Prieskum agentúra robila v období od 8. do 14 septembra na vzorke 1000 respondentov telefonickou formou.