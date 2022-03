Ak by sa voľby konali v marci, vyhral by Hlas so ziskom 18 percent, za ním by skončila SaS (14,7 %) a Smer (14 %).

Ak by sa voľby konali tento víkend, vyhral by ich HLAS-SD Petra Pellegriniho, vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na Hrane TV JOJ. Nasledovala by strana SaS a Smer-SD. Agentúra AKO sa pýtala ľudí aj na to, či a v čom rozlišujú strany Hlas-SD a Smer-SD. Najväčší rozdiel je podľa Slovákov v komunikácii smerom k občanom a dôveryhodnosti lídra.

Takmer 18 % by nevedelo koho voliť

Ak by sa voľby konali najbližší víkend, tak by 17,6% ľudí nevedelo, ktorú stranu by volili. Ďalších 14,2 percenta by nešlo voliť a dve percentá odmietli na otázku odpovedať.

Voľby by vyhral Hlas-SD (18%), nasledovala by SaS (14,7%). Smer-SD by volilo 14 percent opýtaných. Zo súčasných parlamentných strán by sa nedostalo Za ľudí (2,6%), ale ani, momentálne neparlamentná strana, SNS (3,9%).