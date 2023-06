Voľby by vyhral Smer, Republika má takmer 10 percent a OĽaNO aj SaS sú tesne nad piatimi

Progresívci sú tretí

4.6.2023 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali koncom mája, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 18 percent hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus , ktorý zverejnila televízia Markíza v relácii Na telo.Na druhom mieste by tesne skončil Hlas-SD so ziskom 17,4 percenta. Strany bývalej vládnej koalície SaS OĽaNO by sa podľa prieskumu do parlamentu dostali len tesne, obe so zhodným ziskom 5,3 percenta hlasov.Progresívne Slovensko by podľa prieskumu skončilo tretie so ziskom 12,5 percenta hlasov. Nasledujú Republika (9,7 percenta), Sme rodina (6,6 percenta), KDH (5,5 percenta) a už spomenuté OĽaNO a SaS.Pred bránami parlamentu by, naopak, skončila SNS (4,7 percenta), Aliancia – Szövetség (4 percentá) a tiež Demokrati (3,2 percenta).Na základe výsledkov prieskumu by Smer obsadil v parlamente 34 kresiel, Hlas 33, Progresívne Slovensko 23, Republika 18 a Sme rodina 12. KDH, OĽaNO a SaS by získali zhodne po 10 poslancov.Na voľbách by sa podľa prieskumu nezúčastnilo 16 percent respondentov a 13,7 percenta bolo nerozhodnutých.