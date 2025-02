Voľby by vyhrali progresívci, liberáli ani národniari by sa do parlamentu nedostali

Inštitút informatiky a štatistiky - Infostat je príspevkovou organizáciou Štatistického úradu Slovenskej republiky. Jeho súčasťou je Centrum sociálnych výskumov, ktoré reprezentatívny prieskum verejnej mienky, v rámci ktorého boli zisťované aj aktuálne volebné preferencie, vykonal.





14.2.2025 (SITA.sk) - Parlamentné voľby by podľa prieskumu Inštitútu informatiky a štatistiky - Infostat pri Štatistickom úrade SR z konca januára vyhralo Progresívne Slovensko s podporou 24,6% pred stranou Smer-SD s 22,7% a Hlasom-SD s 13,7%. S odstupom nasledujú KDH (8,7%) a mimoparlamentná Republika (5,2%).Do parlamentu by sa nedostala Aliancia (4,9%), Slovensko (3,9%) Demokrati (3,8%), SaS (3,2%) a SNS (3,1%). Nad hranicu 1% hlasov by ešte skončili Sme rodina (1,7%).Ostatné politické subjekty skončili so ziskom menším ako 1%. Svoju účasť vo voľbách deklarovalo 68,4% populácie, z toho 39,1% by sa zúčastnila určite a zvyšných 29,3% by sa pravdepodobne zúčastnilo parlamentných volieb.Respondenti odpovedali na otázku: „Predstavte si, že by sa voľby do NR SR konali už nasledujúcu sobotu. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?“ Zber dát prebiehal od 27. januára do 31. januára na vzorke 1098 respondentov technikou osobného rozhovoru. Vyplýva to z výsledkov, ktoré zverejnil Infostat.