Voľby do Európskeho parlamentu sa blížia, Pellegrini stanovil dátum

9.2.2024 (SITA.sk) - Predseda parlamentu Peter Pellegrini Hlas-SD ) v piatok určil termín volieb do Európskeho parlamentu EP ) na 8. júna 2024. Lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností je stanovená do 5. marca. Zároveň sa do 9. apríla musia utvoriť okresné a okrskové volebné komisie a prvé zasadnutie sa musí uskutočniť do 26. apríla.Na Slovensku budeme do EP voliť 15 poslancov na funkčné obdobie päť rokov.„Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť volený občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov a má trvalý pobyt na území SR, ale aj občan iného členského štátu Európskej únie , ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov a má trvalý pobyt na území SR," uviedla Kancelária Národnej rady SR