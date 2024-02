Ruskú rafinériu Iľskij v Krasnodarskom kraji zachvátil požiar, pravdepodobne po útoku ukrajinského dronu (video)

Explosion und Feuer: Drohnen griffen die #Ilskij-Ölraffinerie in der Region #Krasnodar an. #Russia



Die Ilskij-Ölraffinerie ist im Bezirk Sewerskij der Region Krasnodar in Brand geraten.Zuvor hörten die Anwohner eine Reihe von Explosionen und Geräusche von fliegenden Drohnen. pic.twitter.com/hT0gM0zip2