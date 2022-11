Voľby starostu obce Chmiňany sa zopakujú, prví dvaja kandidáti dostali rovnaký počet hlasov, tretí o jeden menej

Sedem volebných období

2.11.2022 (Webnoviny.sk) - Zrejme najtesnejší volebný výsledok vo víkendových spojených voľbách zaznamenali v obci Chmiňany (okres Prešov). Súboj troch kandidátov na starostu tu skončil s rozdielom jediného hlasu.Naviac bol na prvých dvoch miestach počet odovzdaných hlasov vyrovnaný, obyvatelia obce si tak budú nového starostu či starostku voliť znova v doplňujúcich voľbách.Šancu uspieť po ôsmykrát tak dostane aj súčasný starosta, ktorý skončil tesne ako tretí v poradí.Ako vyplýva z volebných výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR, o post starostu sa v Chmiňanoch uchádzali štyria kandidáti.V obci, kde je zapísaných 672 voličov, dosiahla účasť 68,15 percenta. Vydali tu 458 volebných obálok, z ktorých bolo odovzdaných 452 a platných hlasovacích lístkov bolo napokon 448.Z uvedených hlasov získal Marek Jarkovský (nezávislý), ako aj Katarína Tomaščíková (KDH) zhodne po 147 platných hlasov (32,81 percenta), preto starosta obce nebol zvolený a voľby sa musia opakovať.Šancu na úspech pri prípadnej opätovnej kandidatúre však bude mať aj tretí kandidát v poradí a súčasný starosta Cyril Miškuf (Hlas-SD), ktorého od dvojice protikandidátov delil jediný hlas, keď ich získal 146 (32,58 %).Miškuf vedie obec už sedem volebných období. Výraznejšie zaostala iba Daniela Novotná (Život – národná strana) s ôsmimi získanými hlasmi (1,78 percenta).Voliči v Chmiňanoch už ale rozhodli o zložení zastupiteľstva, do ktorého záujemcovia o post starostu nekandidovali.Zaujímavosťou v tomto prípade je, že do zastupiteľstva sa prekrúžkovali hneď traja držitelia priezviska Duda – Milan, Miroslav a Ladislav (všetci nezávislí).Obecnými poslancami sa stali aj Marián Lesník (Hlas-SD) a Jozef Lesník (KDH). Okrem nich uspeli Marián Bendík (nezávislý), ktorý získal najviac hlasov spomedzi kandidátov na poslanca – 174.Poslednou úspešnou kandidátkou sedemčlenného poslaneckého zboru s počtom 138 hlasov sa stala Zuzana Tobiaš Leščinská (KDH). Celkovo do obecného zastupiteľstva kandidovalo 20 záujemcov.