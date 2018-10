Voľby v Afanistane majú prvých ranených, hlasovanie sa predlžuje

Ženy čakajú v rade pred volebnou miestnosťou v Heráte počas parlamentných volieb v Afganistane 20. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 20. októbra (TASR) - Dvaja policajti utrpeli zranenia, keď sa pokúšali zneškodniť podomácky vyrobené výbušné zariadenie, nájdené neďaleko hlasovacej miestnosti v severozápadnej časti afganského hlavného mesta Kábul. Píše o tom agentúra AP s odvolaním sa na oznámenie šéfa obvodnej polície.Zranení boli podľa tohto zdroja aj dvaja civilisti, čo práve prechádzali okolo výbušniny s cieľom zúčastniť sa hlasovania v parlamentných voľbách, ktoré sa v sobotu konajú v Afganistane.Kancelária guvernéra stredoafganskej provincie Ghór zase informovala o incidente, ktorého aktérmi boli príslušníci islamistického hnutia Taliban. Niekoľko hodín po začiatku celoštátnych volieb si talibovia vystriehli a zabili štyroch miestnych policajtov v hlavnom meste tejto provincie Čaghčarán. Policajti boli takisto na ceste k volebným urnám.Afganská ústredná volebná komisia medzitým oznámila, že kvôli narastajúcim problémom v hlasovacích miestnostiach predlžuje čas ich otvorenia. Hovorca komisie Šajm Sorúš spresnil, že miestnosti, do ktorých dorazil hlasovací materiál pred sobotnou 13.00 h (10.30 h SELČ), sa zatvoria večer o 20.00 h (17.30 h SELČ). Volebné strediská, kde potrebný materiál dorazí po tomto termíne, predĺžia hlasovanie až do nedele.Sorúš dodal, že do väčšiny hlasovacích miestností, ktoré boli otvorené neskôr, než mali podľa plánu byť, neprišli učitelia, lebo ich Taliban pred prácou vo volebných centrách už vopred varoval. Komisia preto musela narýchlo zohnať náhradných pracovníkov.Talibovia varovali učiteľov, aby sa nielenže neopovážili pracovať v miestnych volebných komisiách, ale aby ani neposkytli svoje školy ako priestory pre volebné centrá.