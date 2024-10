Voľby v Česku by s veľkým náskokom vyhralo opozičné hnutie ANO

15.10.2024 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby v Českej republike konali v septembri, s vysokým náskokom by zvíťazilo opozičné hnutie ANO , ktorému by hlas odovzdalo 33 percent voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median , informuje spravodajský web TN.cz Hlavná česká vládna strana ODS by získala 11,5 percenta hlasov. Nasledovalo by vládne hnutie STAN (11 %). Za Pirátov , ktorí z vládnej koalície nedávno odišli, by hlasovalo 8,5 percenta respondentov. Do parlamentu by sa dostala aj opozičná SPD (7 %). Pred bránou parlamentu by zostali terajšie vládne strany TOP 09 (4,5 %) a KDU-ČSL (2 %).Agentúra Median od 1. do 30. septembra oslovila 1 020 dospelých respondentov.