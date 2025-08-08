Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

08. augusta 2025

Voľby v Česku by vyhral expremiér Andrej Babiš


Ak by sa parlamentné voľby v Česku konali v júli, zvíťazilo by opozičné hnutie expremiéra Andreja Babiša, ktoré by získalo 33 percent hlasov. Vládnej koalícii Spolu by hlas dalo 19,5 percenta voličov. Vyplýva to ...



czech_republic_presidential_election_85301 4 676x451 8.8.2025 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby v Česku konali v júli, zvíťazilo by opozičné hnutie expremiéra Andreja Babiša, ktoré by získalo 33 percent hlasov. Vládnej koalícii Spolu by hlas dalo 19,5 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median, o ktorého výsledkoch informuje portál TN.cz.


Do dolnej komory českého parlamentu by sa dostalo aj krajne pravicové opozičné hnutie SPD (14 %), vládne hnutie STAN (11 %), bývalí členovia vládnej koalície Piráti (7,5 %) a opozičné hnutie a Stačilo!, ktoré vedú komunisti (5 %).

Podľa agentúry Median v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom preferencie ANO vzrástli o jeden percentuálny bod. O dva percentuálne body si prilepšilo vládne hnutie STAN. Prieskum sa konal od 1. do 31. júla na vzorke 1 015 respondentov.


Zdroj: SITA.sk - Voľby v Česku by vyhral expremiér Andrej Babiš © SITA Všetky práva vyhradené.

