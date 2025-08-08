Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

08. augusta 2025

08. augusta 2025

Vírus chikungunya nakazil v Číne tisíce ľudí, niektoré opatrenia pripomínajú COVID-19


Viac ako 7 700 ľudí sa v ostatných týždňoch v čínskej provincii Kuang-tung nakazilo vírusom chikungunya, ktorý prenášajú komáre a vyvoláva horúčku a bolesti kĺbov. Väčšina prípadov sa vyskytla v ...



paraguay_chikungunya_05531 676x451 8.8.2025 (SITA.sk) - Viac ako 7 700 ľudí sa v ostatných týždňoch v čínskej provincii Kuang-tung nakazilo vírusom chikungunya, ktorý prenášajú komáre a vyvoláva horúčku a bolesti kĺbov. Väčšina prípadov sa vyskytla v priemyselnom meste Fo-šan, kde od 27. júla do 2. augusta ochorelo 2 770 ľudí, uviedol provinčný úrad pre kontrolu chorôb.


Niektoré z čínskych opatrení pripomínajú pandemickú stratégiu, keď Peking zaviedol celomestské dlhodobé karantény a zákazy cestovania s cieľom obmedziť šírenie COVID-19. Denník New York Times informoval, že niektorí nakazení ľudia v meste Fo-šan museli povinne ísť do nemocnice, iným do ich domovov prišli kontrolóri a hľadali, či doma nemajú stojatú vodu. Štátne médiá a miestne samosprávy zverejnili zábery pracovníkov v prilbách a rúškach, ako striekajú insekticídy v parkoch a záhradách, kde sa môžu zdržiavať komáre.

V časti Fo-šanu prerušili dodávku elektriny do domov obyvateľov, ktorí nedodržali opatrenia na kontrolu a prevenciu chorôb. Porovnania s pandémiou koronavírusu sú však prehnané, konštatuje agentúra AFP. Dodáva, že na rozdiel od COVID-u ochorenie chikungunya spôsobuje známy patogén, neprenáša sa ľudským kontaktom a veľmi zriedkavo sa končí smrťou.


Zdroj: SITA.sk - Vírus chikungunya nakazil v Číne tisíce ľudí, niektoré opatrenia pripomínajú COVID-19 © SITA Všetky práva vyhradené.

