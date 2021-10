Voľby v Česku nevyhral Babiš, ANO skončilo tesne druhé za Spolu a ČSSD aj komunisti sú mimo parlamentu

aktualizované 10. októbra 9:16



10.10.2021 (Webnoviny.sk) -V českých parlamentných voľbách po úplnom sčítaní hlasov, ktorú podporilo 27,79 percent voličov.. Informuje o tom Český štatistický úrad na svojej internetovej stránke.V Poslaneckej snemovni bude aj zoskupenieNa neúspech ČSSD vo voľbách už reagoval aj predseda strany Jan Hamáček , ktorý rezignuje na svoju funkciu. Od začiatku sčítavania hlasov sa ČSSD držala tesne nad hranicou päť percent. S pribúdajúcim počtom spočítaných okrskov však strana postupne strácala.. Prehra je podľa neho daň za vládnu spoluprácu a pandémiu koronavírusu . Napriek tomu si myslí, že šance na vstup do parlamentu ešte existujú."Bude to tesné, uvidíme ako dopadne Praha. Veľmi verím kampani (ministerky práce a sociálnych vecí) Jany Maláčovej v Prahe,“ povedal Hamáček.. Informuje o tom portál TN.cz. Premiér Andrej Babiš predtým vyhlásil, že chce rokovať so Spolu. Koaličné zoskupenie však spoluprácu s Babišovým hnutím ANO vylúčilo.