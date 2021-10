Výsledky českých volieb môžu naznačovať, že populizmus v strednej Európe je na ústupe, napísal The New York Times

Za jednu z príčin pritom denník označil aj porážku bývalého amerického prezidenta Trumpa, ktorého neúspech v posledných voľbách viedol k strate dôvery v populistických lídrov.

Ako jasné odmietnutie krajne pravicového populizmu posledné voľby v Česku sa však vnímať nedajú, podotkol denník a poukázal na skutočnosť, že hnutie SPD Tomia Okamuru získalo 9,56 percenta hlasov.

Úspech koalícií Spolu a Pirátov a Starostov však naznačujú, že vlna populizmu opadáva. Dynamiku tejto vlny podľa denníka zastavilo spojenie ich skôr rozhádaných odporcov aj Trumpov neúspech.

Babiša a Okamuru dal The New York Times do súvislosti s maďarským premiérom Orbánom, známym svojim odmietavým postojom k prijímaniu migrantov, slovinským predsedom vlády a Orbánovým spojencom Janezom Janšom či predstaviteľmi vládnucej poľskej konzervatívnej a nacionalistickej strany Právo a spravodlivosť.

Podotkol, že Orbánov Fidesz by mohol prehrať na budúci rok vo voľbách, ak sa jeho protivníci dokážu spojiť, a že podľa prieskumov klesá aj popularita Janšovej strany SDS.

Napriek tomu, že sa Babiš dlho držal bokom od silnej antiimigračnej rétoriky, ktorá zaznieva od maďarských, poľských či slovinských lídrov, pred voľbami sa v snahe mobilizovať voličov s gustom témy migrácie zhostil, dodal denník.