Voľby v roku 2016 vyhral Smer-SD, do štvorkoalície nechceli vstúpiť Most-Híd ani strana Sieť

5.3.2020 (Webnoviny.sk) - Riadne parlamentné voľby pred štyrmi rokmi vyhrala strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) . Napriek výraznému poklesu oproti predchádzajúcim voľbám v roku 2012, v ktorých získala rekordnú podporu 44,41 percenta voličov, dominovala aj v marcových voľbách v roku 2016. Po uzatvorení poslednej volebnej miestnosti 5. marca 2016 o 22:15 a sčítaní hlasov podporilo stranu Roberta Fica 28,28 percenta voličov.Na druhom mieste s výrazným odstupom skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS) s podporou 12,10 percenta. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-Nova) získalo 11,02 percenta hlasov. Nasledovali Slovenská národná strana (SNS) so ziskom 8,64 percenta a Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), ktorá získala podporu 8,04 percenta voličov.Do Národnej rady Slovenskej republiky (SR) sa so ziskom 6,50 percenta dostala aj strana Most-Híd Bélu Bugára a novozaložená strana Sieť bývalého poslanca Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Radoslava Procházku s 5,60 percentami hlasov.Mimo parlamentu sa ocitli napríklad KDH (4,94), Strana maďarskej komunity (SMK) či niekdajšia vládna strana Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKÚ-DS), ktorá vo voľbách získala 0,26 percenta.Vládnu koalíciu napokon vytvoril Smer-SD so stranami SNS, Most-Híd a Sieť a do čela novej vlády sa opäť postavil Robert Fico (Smer-SD). Stalo sa tak napriek tomu, že predstavitelia Mostu-Híd a Siete pred voľbami vstup do koalície so Smerom odmietali. Zmenu svojho rozhodnutia zdôvodňovali a spojenectvo tejto štvorice strán vtedy vysvetľovali ako „hrádza proti extrémizmu“. Tá podľa nich mala byť odpoveďou na volebný zisk strany Mariana Kotlebu (ĽSNS).Predsedom Národnej rady SR sa po voľbách stal líder SNS Andrej Danko. Novovytvorená vládna štvorkoalícia sa o pol roka v septembri 2016 zmenila na trojkoalíciu, keď časť poslancov zvolených za stranu Sieť vstúpila do poslaneckého klubu vládneho Mostu-Híd.Oveľa vážnejšou politickou krízou koalícia prechádzala po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ktorých vo februári 2018 zastrelili v ich rodinnom dome.Z postu ministra vnútra vtedy musel odstúpiť Robert Kaliňák (Smer-SD). Odchodom z koalície vtedy totiž hrozila strana Most-Híd, keď trvala na konaní predčasných volieb. Robert Fico sa napokon rozhodol abdikovať a bugárovci od svojej požiadavky skrátenia volebného obdobia ustúpili a v koalícii zostali. Vtedajší slovenský prezident Andrej Kiska 22. marca 2018 vymenoval nový kabinet na čele s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD).Poslancom Národnej rady SR zvoleným v roku 2016 zanikol mandát o polnoci 29. februára 2020 po uzatvorení volebných miestností v ôsmych parlamentných voľbách od vzniku samostatnej Slovenskej republiky.Vládnej strane Smer-SD sa víťazstvo nepodarilo obhájiť a voľby so ziskom 25,02 percenta oprávnených voličov vyhralo OĽaNO Igora Matoviča. Smer získal 18,29 percenta hlasov. Ostatné strany vtedajšej vládnej koalície SNS a Most-Híd sa so ziskom 3,16 percenta a 2,05 percenta do parlamentu nedostali. Informácie pochádzajú z volby.statistics.sk, a archívu agentúry SITA.