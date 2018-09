Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Piešťany 24. septembra (TASR) – Mestská volebná komisia v Piešťanoch nezaregistrovala všetkých uchádzačov o post primátora. TASR to potvrdila jej zapisovateľka Lívia Damboráková. Pôvodne chcelo do predvolebného boja vstúpiť desať uchádzačov, na zozname kandidátov je iba deväť mien.Komisia nezaregistrovala uchádzača, ktorý chcel kandidovať ako nezávislý. Nepredložil dostatočný počet podpisov, ktoré sa pri nezávislých kandidátoch vyžadujú. V prípade Piešťan pri počte nad 28.000 obyvateľov je to v zmysle zákona 500 potrebných podpisov. V zozname kandidátov na primátora sú zaregistrovaní Roman Chudý, 49-ročný advokát (nezávislý), Peter Jančovič, 35-ročný environmentalista (nezávislý), Miroslav Juriš, 51-ročný programátor, analytik, nominant Ľudovej strany Pevnosť Slovensko, Stanislav Polonský, 69-ročný nominant Národnej koalície, Zuzana Svrčeková, 42-ročná (nezávislá), v súčasnosti na materskej dovolenke. Kandiduje aj súčasný primátor, 42-ročný Miloš Tamajka a jeho zástupca, 54-ročný Martin Valo. Kandidátom je i Samuel Vavrík, 33-ročný podnikateľ (nezávislý) a 54-ročný právnik Pavol Vermeš (nezávislý).