Zdravé a lokálne potraviny už čakajú na kupujúcich

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. septembra (OTS) - Národný potravinový katalóg, elektronický nástroj verejného obstarávania Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, prináša nákup čerstvých, kvalitných a lokálnych potravín jednoducho a rýchlo.Na portáli Národného potravinového katalógu (NPK) už naplno prebieha priebežný prieskum trhu pre segment „potraviny“, na základe ktorého sa vyhodnocujú produkty ponúkané výrobcami alebo dodávateľmi potravín z hľadiska kvalitatívnych požiadaviek a ceny.Prvé výzvy na predkladanie ponúk v NPK boli vyhlásené 25. 6. 2018 na komodity mäso, chlieb a mlieko, na základe ktorých sa do Katalógu ponúk – eshopu dostalo viacero produktov od kvalitných slovenských dodávateľov. Ďalšie výzvy na predkladanie ponúk sú v NPK vyhlasované na pravidelnej báze a okruh komodít, na ktoré sa prieskum trhu uskutočňuje, sa neustále rozširuje.Od spustenia registrácie je na NPK registrovaných viac ako 100 dodávateľov, ktorí majú záujem ponúkať svoje produkty v rámci NPK a ktorí splnili podmienku kvalifikácie do NPK. To znamená, že sú zapísaní v Zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie a sú evidovaní v Zozname schválených/registrovaných potravinárskych prevádzkarní, ktorý spravuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.Dodávatelia aj na základe vyhlasovaných výziev v rámci prieskumu trhu neustále rozširujú portfólio svojich produktov a zlepšujú svoju ponuku kvalitným opisom produktov prostredníctvom produktových listov.Aktuálne je v NPK v Katalógu ponúk zverejnených už 498 ponúk na živočíšne produkty, 15 ponúk na rastlinné produkty a 27 ponúk na zeleninu a ovocie. Okruh skupín produktov sa bude v najbližšom čase rozširovať a v Katalógu ponúk bude pribúdať aj ponuka sezónnych komodít, ako sú jablká alebo zemiaky. Cieľom je, aby ponuku tvorili predovšetkým produkty od lokálnych dodávateľov, čím bude zabezpečená ich čerstvosť, kvalita aj rýchlosť dodania.Kupujúcim, ktorí sú povinní realizovať verejné obstarávanie prostredníctvom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou pri dodržaní zákonom stanovených finančných limitov prináša nákup cez NPK jednoduchosť, rýchlosť, transparentnosť a administratívnu nenáročnosť nákupov potravín. Zároveň im Katalóg ponúk poskytuje možnosť výberu potravín s vysokými kritériami bezpečnosti, kvality a výživovej hodnoty, ktoré si môžu pohodlne, flexibilne a priamo objednávať v požadovanom množstve a frekvencii.Národný potravinový katalóg sa postupne napĺňa potravinami, z ktorých si kupujúci prehľadným spôsobom môžu vybrať tie, ktoré spĺňajú ich požiadavky na kvalitu a čerstvosť.Presvedčte sa ako fungujeme na www.npkinfo.sk a začnite naplno využívať NPK a jeho výhody už dnes.