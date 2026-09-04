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04. septembra 2026

Volebná komisia v Rožňave zaregistrovala päť kandidátov na primátora, mandát bude obhajovať aj Michal Domik


Tagy: Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku

V pätici kandidátov na primátora mesta Rožňava nie je ani jedna žena, prevažujú nezávislí kandidáti. Mestská volebná komisia v Rožňave zaregistrovala päť



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roznava 4.9.2026 (SITA.sk) - V pätici kandidátov na primátora mesta Rožňava nie je ani jedna žena, prevažujú nezávislí kandidáti.


Mestská volebná komisia v Rožňave zaregistrovala päť kandidátov na primátora. Taktiež zaregistrovala 42 kandidátov na poslancov. Informácie poskytla zapisovateľka Mestskej volebnej komisie Judita Jakobejová.

Komisia zasadla v stredu 2. septembra 2026 V pätici kandidátov na primátora mesta Rožňava nie je ani jedna žena, prevažujú nezávislí kandidáti.

Voľba 13 mestských poslancov


Svoj mandát bude obhajovať súčasný primátor mesta Michal Domik, ktorý kandiduje ako nezávislý. Nezávislými kandidátmi sú tiež Gregor Gallo a Attila Lesko.

S podporou strany Hlas-SD sa o primátorský post bude uchádzať Ján Štefan, za hnutie Republika kandiduje Ľubomír Takáč. Rožňavčania si budú voliť 13 mestských poslancov, v prvom volebnom obvode pôjde o sedem poslancov, v druhom ich bude šesť.

Komunálne voľby v októbri


Mestská volebná komisia zaregistrovala 42 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva, vo volebnom obvode 1 je kandidátov 23, vo volebnom obvode 2 sa bude o voličské hlasy uchádzať 19 kandidátov.

Lehota na predkladanie kandidátnych listín pre nadchádzajúce voľby do orgánov samospráv uplynula o polnoci z 25. na 26. augusta 2026. Samotné voľby sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.


Zdroj: SITA.sk - Volebná komisia v Rožňave zaregistrovala päť kandidátov na primátora, mandát bude obhajovať aj Michal Domik © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku
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