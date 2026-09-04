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04. septembra 2026
Volebná komisia v Senci zaregistrovala do volieb do orgánov samosprávy obcí troch kandidátov na primátora
Mesto zverejnilo zoznam kandidátov aj na sociálnej sieti. Mestská volebná komisia v Senci zaregistrovala do volieb do orgánov samosprávy obcí troch kandidátov na primátora Senca a 65 ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Mesto zverejnilo zoznam kandidátov aj na sociálnej sieti.
Mestská volebná komisia v Senci zaregistrovala do volieb do orgánov samosprávy obcí troch kandidátov na primátora Senca a 65 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva.
Mesto zverejnilo zoznam kandidátov aj na sociálnej sieti. Na post primátora Senca kandiduje Dušan Badinský ako nezávislý kandidát, Ľuboslav Farkaš za koalíciu strán a hnutí a súčasný primátor Pavol Kvál ako nezávislý.
Zdroj: SITA.sk - Volebná komisia v Senci zaregistrovala do volieb do orgánov samosprávy obcí troch kandidátov na primátora © SITA Všetky práva vyhradené.
Mestská volebná komisia v Senci zaregistrovala do volieb do orgánov samosprávy obcí troch kandidátov na primátora Senca a 65 kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva.
Mesto zverejnilo zoznam kandidátov aj na sociálnej sieti. Na post primátora Senca kandiduje Dušan Badinský ako nezávislý kandidát, Ľuboslav Farkaš za koalíciu strán a hnutí a súčasný primátor Pavol Kvál ako nezávislý.
Zdroj: SITA.sk - Volebná komisia v Senci zaregistrovala do volieb do orgánov samosprávy obcí troch kandidátov na primátora © SITA Všetky práva vyhradené.
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