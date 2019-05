Volebná miestnosť vo Vyšných Hágoch má svoje špecifiká

Na Slovensku sa začali v poradí štvrté voľby do Európskeho parlamentu. Na snímke volič dostáva hlasovacie lístky od člena okrskovej volebnej komisie vo volebnej miestnosti. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vyšné Hágy 25. mája (TASR) – Väčšina volebných miestností na Slovensku sa nachádza v školách, tá vo Vyšných Hágoch má však svoje špecifiká. Ide o najvyššie položenú základnú školu na Slovensku, ktorá je v nadmorskej výške 1130 metrov, okrem toho volebná miestnosť v nej je najvyššie položená v meste Vysoké Tatry. Po Štrbskom Plese je tiež druhá najvyššie položená na Slovensku.priblížila predsedníčka volebného okrsku číslo 1 vo Vyšných Hágoch Jana Blahová.S prenosnou volebnou urnou zároveň chodia priamo do ústavu za voličmi, ktorí by nezvládli strmú cestu späť od volebnej miestnosti, prípadne sú pripútaní na lôžko. Väčšinou ich navštevujú okolo obeda. Počas posledných prezidentských volieb strávili v ústave dve hodiny, keďže ide o veľký komplex a voliči boli takmer na každom oddelení.Blahová predpokladá, že účasť v tejto volebnej miestnosti bude vyššia ako celoslovenský priemer, práve kvôli voličom s preukazmi. Kým v iných okrskoch po Slovensku je za slnečného počasia skôr nižšia účasť, vo Vyšných Hágoch je to presne naopak.zdôvodnila Blahová.Volebnú miestnosť vo Vyšných Hágoch otvorili presne o 7. hodine a hneď prišla prvá trojica voličov. Zhodne potvrdili, že treba ísť voliť a zvýšiť volebnú účasť, ktorá bola na Slovensku najnižšia v rámci celej Európskej únie. Na voľby sa členovia komisie pripravovali už od 5.30 h.skonštatovala Blahová.