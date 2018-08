Volejbalisti SR si proti Moldavcom želajú návrat na víťaznú vlnu

Radosť hráčov Slovenska po vyhratom prvom sete v zápase C skupiny kvalifikácie ME 2019 mužov vo volejbale Slovensko - Island 15. augusta 2018 v Nitre. Foto: TASR Foto: TASR

Nominácia SR na zápas proti Moldavsku v C-skupine kvalifikácie ME 2019:



Nahrávači: Juraj Zaťko (bez klubu), Martin Jančura (VK Prievidza)

Smečiari: Matej Paták (Chaumont VB 52 Haute-Marne/Fr.), Tomáš Kriško (UNTreF Vóley/Arg.), Marcel Lux (Indkpol AZS Olsztyn/Poľ.), Július Firkaľ (Tokat Belediye Plevne/Tur.), Jakub Ihnát (VK Prievidza)

Blokári: Emanuel Kohút (GKS Katovice/Poľ.), Šimon Krajčovič (VK Lvi Praha/ČR), Marek Ludha (VK Prievidza)

Univerzáli: Peter Michalovič (Nantes Rezé Métropole Volley/Fr.), Filip Gavenda (Taiwan Excellence Latina/Tal.)

Liberá: Matej Kubš (bez klubu), Marián Vitko (VK KDS-Šport Košice)



Tabuľka C-skupiny:



1. Moldavsko 2 2 0 6:2 5

2. Čierna Hora 2 1 1 5:3 4

3. Slovensko 2 1 1 3:3 3

4. Island 2 0 2 0:6 0



Program SR v C-skupine:



streda 22. 8.: Slovensko - Moldavsko (Nitra, 18.00)

nedeľa 26. 8.: Moldavsko - Slovensko (Kišiňov, 16.00)

sobota 5. 1./nedeľa 6. 1. 2019: Slovensko - Čierna Hora

streda 9. 1. 2019: Island - Slovensko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti uzavrú augustovú časť kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy dvoma tohtotýždňovými zápasmi v C-skupine proti Moldavcom. Prvé meranie síl je na programe v stredu v Nitre o 18.00 h v Mestskej športovej hale na Klokočine, druhý súboj v nedeľu o 16.00 h SELČ v Kišiňove. Zverenci Andreja Kravárika svoju pozornosť najskôr sústredia na stredajšiu nitriansku konfrontáciu, cieľom je plný bodový zisk.Slováci minulú stredu v Nitre zaznamenali víťazný vstup do bojov v C-skupine, outsiderov z Islandu zdolali 3:0. Na úvodný úspech sa im nepodarilo nadviazať v nedeľu v Bare, kde proti domácim Čiernohorcom nezvládli tesné koncovky prvého a tretieho setu a prehrali 0:3.povedal pre web Svlovenskej volejbalovej federácie (SVF) kormidelník SR Andrej Kravárik a na margo nedeľňajšieho duelu pokračoval:V tabuľke C-skupiny patrí Slovákom s jednou výhrou a tromi bodmi 3. priečka. Čierna Hora má o jeden bod viac, Moldavsko má na konte dve víťazstvá a päť bodov a je lídrom poradia. Slováci aj po prehre v Čiernej Hore stále majú situáciu vo svojich rukách. Ak v zostávajúcich štyroch zápasoch vybojujú štyri výhry, na šampionát postúpia z 1. miesta.upozorňuje Kravárik.Moldavci sa v úvodnom kole postarali o prekvapenie, keď na domácej palubovke zdolali Čiernohorcov 3:2 po obrate z 0:2. V nedeľu na Islande uspeli jednoznačne 3:0. Najvýraznejšou osobnosťou v kádri je smečiar Dmitrii Bahov, no vyčnieva aj Vasile Talpa, 216 cm vysoký blokár. Bahov sa v novej sezóne v tureckom Tokate stretne so slovenským smečiarom Júliusom Firkaľom.povedal Matej Kubš, libero slovenského tímu.Moldavci bojujú o premiérovú účasť na ME, Slováci o siedmy štart v sérii a celkovo jubilejný desiaty. Tieto dva tímy sa v minulosti stretli iba raz - vlani v máji v II. fáze európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 slovenskí volejbalisti v Holandsku po jednoznačnom prvom sete a tesných ďalších dvoch zdolali Moldavcov 3:0 (9, 31, 23).zdôraznil kouč Kravárik pre svf.sk a doplnil:Zápas Slovensko - Moldavsko odvysiela v priamom prenose TV Digi Sport a prinesie ho tiež internetová televízia laola1.tv. Rozhodcami stretnutia sú Bulhar Čavdar Marev a Macedónec Zdravko Zdraveski. O 17.00 h sa začne úvodný stredajší duel C-skupiny, domáci Čiernohorci v Bare privítajú Islanďanov.