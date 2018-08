V Bratislave odštartuje seriál juniorskej GP ISU v krasokorčuľovaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Program:



štvrtok 23. augusta: 11.30 – 14.40 – krátky program (KP) muži, 15.15 – 16.20 – KP športových dvojíc, 16.50 – 21.30 – KP žien

piatok 24. augusta: 11.30 – 13.30 – KP tanečných párov, 14.00 – 17.35 – voľné jazdy mužov, 18.10 – 19.20 – voľné jazdy športových dvojíc

sobota 25. augusta: 10.45 – 12.55 – voľné tance, 13.30 – 18.40 voľné jazdy žien

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Slovenský krasokorčuliarsky zväz (SKrZ) zorganizuje v dňoch 22.-25. augusta prestížne medzinárodné podujatie ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Bratislava 2018. Súťaž sa uskutoční na základe povolenia Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU) a pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala.ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Bratislava 2018 bude prvým podujatím zo série juniorských GP súťaží v sezóne 2018/2019. Okrem Bratislavy sa podobné podujatie uskutoční v Linzi, Kaunase, kanadskom Richmonde, Ostrave, Ľubľane a Jerevane. Veľké finálne sa bude konať v decembri vo Vancouveri spoločne so seniorskými vekovými kategóriami.V Bratislave sa predstaví viac než 100 športovcov v štyroch kategóriách (juniori, juniorky, juniorské tanečné páry, juniorské športové dvojice). Na ľade sa predvedú mladé krasokorčuliarske esá z viac ako 30 krajín sveta. Podujatie bude zároveň prvým podujatím po veľkých zmenách v pravidlách a štýle hodnotenia, ktoré boli schválené na 57. kongrese ISU v španielskej Seville.Preteky sa budú vysielať prostredníctvom Youtube kanálu ISU do celého sveta. Vstupenky budú v predaji v sieti ticketportal (denná vstupenka 5 EUR, trojdňová vstupenka 12 EUR).