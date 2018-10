Volejbalisti SR si zahrajú proti Čiernej Hore o priamy postup na ME

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Širšia 23-členná nominácia SR na zápasy proti Čiernej Hore a Islandu:



Nahrávači: Juraj Zaťko (v tréningu s VKP Bystrina SPU Nitra), Martin Jančura (VK Prievidza), Filip Palgut (TSV Giesen Grizzlys/Nem.), Daniel Končal (Hypo Tirol AlpenVolleys Haching/Nem.)

Smečiari: Matej Paták (Chaumont VB 52 Haute-Marne/Fr.), Tomáš Kriško (UNTreF Vóley/Arg.), Marcel Lux (Indykpol AZS Olsztyn/Poľ.), Július Firkaľ (Tokat Belediye Plevne/Tur.), Jakub Ihnát (VK Prievidza), Michal Petráš (VfB Friedrichshafen/Nem.), Martin Pavelka (Volley Haasrode Leuven/Belg.)

Blokári: Emanuel Kohút (GKS Katovice/Poľ.), Šimon Krajčovič (VK Lvi Praha/ČR), Peter Ondrovič (VK Jihostroj České Budějovice/ČR), Marek Ludha, Filip Mačuha (obaja VK Prievidza), Ján Jendrejčák (COP Trenčín)

Univerzáli: Peter Michalovič (Nantes Rezé Métropole Volley/Fr.), Peter Mlynarčík (VK Prievidza), Filip Gavenda (Taiwan Excellence Latina/Tal.)

Liberá: Matej Kubš (VK Spartak UJS Komárno), Marián Vitko (TJ Spartak Myjava), Ľuboš Nemec (VK Prievidza)



Realizačný tím:



Tréner: Andrej Kravárik

Asistenti trénera: Martin Pipa, Roman Kašša

Team manager: Ján Uhlárik

Fyzioterapeut: Tomasz Rusin

Kondičný tréner: Miroslav Vavák

Štatistik: Daniel Bruch



Tabuľka C-skupiny:



1. Čierna Hora 4 3 1 11:3 10

2. Slovensko 4 3 1 9:4 9

3. Moldavsko 4 2 2 7:8 5

4. Island 4 0 4 0:12 0



Zostávajúci program C-skupiny:



5. januára: Slovensko - Čierna Hora (Nitra, 15.30) - rozhodujú Ilaria Vagniová (Tal.) a Stephan Grieder (Švaj.)

6. januára: Moldavsko - Island (Kišiňov, 16.00 h SEČ)

9. januára: Čierna Hora - Moldavsko (Budva, 20.15), Island - Slovensko (Kópavogur, 21.00 h SEČ) - rozhodujú Veronica Papadopolová (Tal.) a Ellen Mari Burheimová (Nór.)

Nitra 26. októbra (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti odohrajú kľúčový zápas kvalifikácie majstrovstiev Európy 2019 proti Čiernej Hore v sobotu 5. januára 2019 v Nitre. V 23-člennej nominácii trénera Andreja Kravárika nechýbajú opory Emanuel Kohút, Juraj Zaťko, Matej Paták, Tomáš Kriško, Peter Michalovič či Matej Kubš.Slováci budú hrať pred duelom s Čiernou Horou ešte dva prípravné duely s Rakúskom (29. a 30. decembra) a kvalifikáciu uzavrú 9. januára stretnutím proti Islandu v Kópavogure. Jednoznačným cieľom Slovákov je Čiernu Horu v domácom prostredí zdolať a o štyri dni víťazstvom na Islande potvrdiť triumf v skupine a priamo postúpiť na šampionát. Informoval o tom portál svf.sk.Na ME 2019 vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Slovinsku sa predstaví 24 krajín, čo je rekordný počet. Z kvalifikácie postúpia víťazi siedmich skupín a päť tímov s najlepšou bilanciou z druhých priečok. Keďže dve skupiny sú iba trojčlenné, v konečnom hodnotení druhých sa nebudú brať do úvahy výsledky proti tímom, ktoré skončia na posledných miestach v štvorčlenných skupinách. Slováci na ME nechýbali od roku 2007. Bojujú o siedmu účasť v sérii a celkovo o jubilejný desiaty štart na kontinentálnom šampionáte.