Bertensová postúpila do semifinále MS WTA Tour, Osaková skrečovala

Singapur 25. októbra (TASR) - Holandská tenistka Kiki Bertensová postúpila do semifinále MS WTA Tour v Singapure. Rozhodol o tom piatkový zápas červenej skupiny proti Naomi Osakovej, ktorý Japonka pre zranenie stehenného svalu skrečovala. Víťazka US Open 2018 odstúpila zo stretnutia po prvom sete, ktorý prehrala 3:6.Obe hráčky si držali svoje podanie do stavu 3:3, keď Bertensová prelomila servis Osakovej. Dvadsaťšesťročná Holanďanka následne potvrdila zisk predchádzajúcej hry a jej súperka si vyžiadala ošetrenie. Japonka sa na kurt ešte vrátila, no Bertensová čistou hrou uzatvorila skóre prvého setu na 6:3. Do druhého dejstva už hráčky nenastúpili, 21-ročná Japonka zápas po 36 minútach skrečovala.citoval Bertensovú portál wtatennis.com.Holanďanka sa dostala na MS WTA Tour ako náhradníčka za zranenú svetovú jednotku Simonu Halepovú z Rumunska. V semifinále sa predstaví spolu s Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou a Češkou Karolínou Plíškovou, ktoré postúpili z bielej skupiny. O poslednej semifinalistke sa rozhodne v záverečnom zápase červenej skupiny medzi Američankou Sloane Stephensovou a Angelique Kerberovou z Nemecka.