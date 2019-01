Volejbalisti SR začnú ME proti Španielsku 13. septembra o 17.30 h

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel 28. januára (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti sa vo svojom otváracom zápase v "belgickej" základnej B-skupine na ME 2019 stretnú v piatok 13. septembra o 17.30 h so Španielskom. Kompletný program skupinovej fázy ME zverejnil web Európskej volejbalovej konfederácie (CEV).V druhom zápase nastúpia v sobotu 14. septembra o 17.30 h proti Rakúsku, a o deň neskôr o 20.30 h proti Srbom. Po dni voľna čakajú zverencov Andreja Kravárika súboje s domácimi Belgičanmi (utorok 17. septembra o 20.30 h) a aktuálnymi vicemajstrami Európy Nemcami (streda 18. septembra o 17.30 h). Zápasy proti Španielom a Rakúšanom odohrajú Slováci v bruselskom Palais 12, zostávajúce tri duely v Lotto Arene v Antverpách.