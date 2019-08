Volejbalistky SR čaká na ME kľúčový zápas hneď na úvod

Na snímke slovenské volejbalové reprezentantky Nikola Radosová, kapitánka Barbora Koseková a tréner Marco Fenoglio. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Nominácia volejbalistiek SR na ME 2019 v Bratislave:



Nahrávačky: Barbora Koseková, Lenka Ovečková

Smečiarky: Nikola Radosová, Romana Hudecová, Mária Kostelanská, Karolína Fričová

Blokárky: Jaroslava Pencová, Nina Herelová, Veronika Hrončeková, Sandra Szabóová

Univerzálky: Karin Palgutová, Miroslava Kijaková

Liberá: Skarleta Jančová, Michaela Španková



Realizačný tím:



Team manager: Slavomír Huba, tréner: Marco Fenoglio, asistent trénera a kondičný tréner: Stefano Micoli, asistent trénera: Michal Mašek, štatistik: Tomáš Samsely, fyzioterapeut: Jacek Bentkowski



Program D-skupiny v Bratislave:



piatok 23. augusta: 14.30 h Bielorusko - Rusko, 17.00 h Švajčiarsko - Nemecko, 20.00 h SLOVENSKO - Španielsko



sobota 24. augusta: 17.30 h Nemecko - Španielsko, 20.00 h Švajčiarsko - SLOVENSKO

nedeľa 25. augusta: 17.30 h Rusko - Švajčiarsko, 20.00 h Španielsko - Bielorusko

pondelok 26. augusta: 17.30 h Nemecko - Rusko, 20.00 h SLOVENSKO - Bielorusko

utorok 27. augusta: 17.30 h Španielsko - Švajčiarsko, 20.00 h Nemecko - SLOVENSKO

streda 28. augusta: 17.30 Rusko - Španielsko, 20.00 Nemecko - Bielorusko

štvrtok 29. augusta: 15.30 h SLOVENSKO - Rusko, 18.00 h Švajčiarsko - Bielorusko



ďalší program:



1. septembra: osemfinále (Ankara/Tur., Lodž/Poľ., Budapešť/Maď., Bratislava)

4. septembra: štvrťfinále (Ankara/Tur., Lodž/Poľ.)

7. septembra: semifinále (Ankara/Tur.)

8. septembra: finále, o 3. miesto (Ankara/Tur.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) - Slovenské volejbalistky sa na ME predstavia po desiatich rokoch a celkovo po štvrtý raz. Tohtoročný kontinentálny šampionát sa od piatka 23. augusta uskutoční v štyroch krajinách, okrem D-skupiny, ktorú hostí Bratislava, sa bude hrať v tureckej Ankare, poľskom meste Lodž a v metropole Maďarska v Budapešti. Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa odohrajú okrem skupinových zápasov aj dva osemfinálové duely. Zverenky Marca Fenoglia túžia na domácej pôde po úspechu, prvoradý cieľom je postup zo skupiny.Slovenky štartovali na ME v rokoch 2003, 2007 a 2009. Na tohtoročný šampionát sa pripravovali od začiatku júla. V Nitre sa stretli s Chorvátskom, Maďarskom a Fínskom, tri duely odohrali na pôde Belgicka. Generálkou bol utorkový súboj s Fínskom, v ktorom Slovenky zvíťazili 3:1. V príprave odohrali celkovo 11 stretnutí, v ktorých si pripísali päť víťazstiev.uviedla kapitánka tímu Barbora Koseková.V základnej D-skupine sa Slovenky stretnú s Ruskom, Nemeckom, Bieloruskom, Španielskom a Švajčiarskom, štartujú piatkovým súbojom proti Španielsku.dodala Koseková.Súperky Sloveniek v prvom zápase však rovnako túžia po postupe a do Bratislavy prišli optimisticky naladené.povedala kapitánka Španielska Helia Gonzalezová.Tréner Fenoglio nominoval na ME trinásť volejbalistiek, ktoré na ME čaká premiéra. Iba blokárka Veronika Hrončeková štartovala na kontinentálnom šampionáte v rokoch 2007 a 2009. Premiéru na európskom fóre zažije aj bývalá dlhoročná kapitánka reprezentácie Jaroslava Pencová, nad ktorej účasťou visel veľký otáznik. Päťnásobná volejbalistka roka mala bližšie nešpecifikované zdravotné problémy a do prípravy naskočila neskôr.uviedol pre TASR taliansky tréner SR.V štyroch mestách sa odohrajú zápasy v skupinách a osemfinále. Štvrťfinálové súboje budú v Ankare a Lodži a turnaj vyvrcholí 8. septembra v Ankare, kde sa odohrajú aj semifinálové zápasy.