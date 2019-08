Volejbalistky SR si to v osemfinále ME rozdajú s Taliankami

Na snímke vľavo Franziska Jana Pollová (Nemecko), uprostred Barbora Koseková a vpravo Karin Palgutová (obe Slovensko) počas stretnutia D skupiny ME vo volejbale žien Švajčiarsko -Španielsko 27. augusta 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

B-skupina /Lodž/:



Poľsko - Taliansko 3:2 (14, -19, -13, 21, 12)



Konečná tabuľka B-skupiny:



1. Taliansko 5 4 1 14:3 13*

2. Poľsko 5 4 1 14:6 12*

3. Belgicko 5 4 1 12:6 11*

4. Slovinsko 5 2 3 6:11 5*



5. Ukrajina 5 1 4 6:12 4

6. Portugalsko 5 0 5 1:15 0

* - postup do osemfinále



Dvojice osemfinále (nedeľa 1. septembra):



Bratislava



Taliansko - SLOVENSKO

Rusko - Belgicko



Ankara



Srbsko - Rumunsko

Turecko - Chorvátsko



Lodž



Poľsko - Španielsko

Nemecko - Slovinsko



Budapešť



Azerbajdžan - Bulharsko

Holandsko - Grécko

Lodž/Bratislava 30. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky nastúpia v nedeľňajšom osemfinále majstrovstiev Európy v Bratislave proti Taliankam. Rozhodol o tom štvrtkový záverečný duel B-skupiny v Lodži, kde domáce Poľky zdolali Talianky 3:2. Slovenky skončili v bratislavskej D-skupine tretie.Po prehre zvereniek Marca Fenoglia s favorizovanými Ruskami sa okruh ich možných súperiek zúžil o Slovinky a v hre zostali len dve krajiny. Víťazstvo Talianska nad Poľskom bola jediná alternatíva, pri ktorej by sa Slovenky stretli s Belgičankami. Poľky sa po víťazstve 3:2 umiestnili na druhej pozícii práve za Taliankami, ale organizátori musia hrať osemfinále doma, takže sa posunuli o jedno miesto a do Bratislavy pricestujú víťazky "béčka".Slovenky zvíťazili na pôde Belgicka dvakrát v príprave a tohto protivníka si viac želali aj do vyraďovacej fázy. "Keď si to porovnám s Taliankami, Belgičanky by určite boli zdolateľnejší súper. Tie prehry si pamätajú a určite by boli pod väčším tlakom," povedala Karin Palgutová a s tým, že Belgicko by bola papierovo schodnejšia prekážka, súhlasila aj ďalšia smečiarka Nikola Radosová: "Belgičanky hrajú výborný turnaj, no sú slabšie ako Talianky. Tie by som prirovnala k Ruskám, ak aj nie sú lepšie, sú teraz na špičke Európy."Osemfinálové zápasy na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sú na programe v nedeľu o 15.30 a 18.00 h. V Bratislave si zmerajú sily aj Rusky s Belgičankami.