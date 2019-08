Sanchez odišiel z Manchestru United na hosťovanie do Interu Miláno

Alexis Sanchez, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 30. augusta (TASR) - Čílsky futbalový útočník Alexis Sanchez odišiel z Manchestru United na ročné hosťovanie do Interu Miláno.Kluby nezverejnili podmienky hosťovania, no podľa periodika Gazzetta dello Sport zaplatí Inter päť miliónov eur zo Sanchezovho sezónneho platu a Manchester zvyšných sedem miliónov.Tridsaťročný Sanchez prišiel do Manchestru v januári 2018 z londýnskeho Arsenalu, no príliš sa mu nedarilo a v 32 stretnutiach Premier League strelil len tri góly. V Interi, kde pôsobí aj slovenský obranca Milan Škriniar, sa stretne s bývalým spoluhráčom z United Romeluom Lukakuom, ktorý tam prestúpil za 80 miliónov eur.Sanchez pôsobil v talianskej Serii A už v rokoch 2006 až 2011, keď si obliekal dres Udinese. V minulosti hral aj v Barcelone. Informovala agentúra AP.