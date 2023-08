Volič by si mal vybrať stabilitu a nie „prepadnutú“ stranu, podľa Letanovskej OĽaNO nebude súčasťou koalície (video)

Stabilita a skúsenosť

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Matovič sám seba vylúčil z vlády

2.8.2023 (SITA.sk) - Strana Demokrati nepočíta so scenárom, že by nekandidovala v septembrových parlamentných voľbách . Ako ďalej na stredajšej tlačovej besede uviedla volebná líderka strany Andrea Letanovská , najbližšie dva mesiace chcú pracovať na tom, aby ľudí presvedčili o dôvere.„Prieskumy neignorujeme, tie ukazujú, že v zóne ohrozenia je niekoľko strán - hnutiu OĽaNO a priatelia chýba jedno percento do zvolenia, strana Sloboda a Solidarita je tesne na hranici zvoliteľnosti a my sme na tom podobne," uviedla Letanovská.Podľa Demokratov by si mal volič vybrať stranu, ktorá prinesie stabilitu a skúsenosť a nie stranu, ktorá už je v súčasnosti „prepadnutá". Letanovská tvrdí, že ak OĽaNO a priatelia dosiahne vo voľbách potrebných sedem percent, na budúcej vláde sa nezúčastnia.Myslí si to na základe podmienky, ktorú stanovil líder hnutia Igor Matovič . Ten v minulosti povedal, že budú súčasťou len takej vlády, ktorá bude súhlasiť s vyplatením 500 eur voličom, ktorí sa zúčastnia na septembrových parlamentných voľbách.„Matovič sám seba vylúčil zo všetkých možných koalícií tým, že dal bizarnú, nesplniteľnú podmienku všetkým ostatným," uviedla volebná líderka. Zároveň je toho názoru, že voliči, ktorí budú voliť hnutie OĽaNO a priatelia, budú voliť subjekt, ktorý bude v opozícii.