Spoločnosť Turkmenistan Airlines prerušila lety do Moskvy, obáva sa ukrajinských dronov

2.8.2023 (SITA.sk) - Turkménsky národný letecký prepravca prerušil lety do Moskvy a odôvodnil to obavami o bezpečnosť po ukrajinských útokoch dronmi na ruské hlavné mesto.„Vzhľadom na situáciu vo vzdušnom priestore Moskvy a na základe vyhodnotenia rizík s cieľom zaručiť bezpečnosť letov budú prerušené všetky lety spoločnosti Turkmenistan Airlines na trase Ašchabad - Moskva - Ašchabad," uviedol letecký prepravca.Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Spoločnosť Turkmenistan Airlines konštatovala, že namiesto do Moskvy bude teraz lietať do mesta Kazaň, ktoré leží približne 700 kilometrov východne od ruskej metropoly. Útoky dronmi viedli začiatkom tohto týždňa ku krátkemu uzavretiu moskovského letiska Vnukovo, ktoré je jedným zo štyroch letísk v meste.